Missão do Banco Mundial se reuniu na Venezuela com presidente Rodríguez

Uma delegação do Banco Mundial (BM) visitou nesta semana a Venezuela, pela primeira vez desde a retomada das relações entre as partes em meados de abril, anunciou a entidade nesta sexta-feira (15) em um comunicado enviado à AFP.

O BM e o Fundo Monetário Internacional (FMI) restabeleceram as relações com Caracas, suspensas desde 2019, após a queda do governo de Nicolás Maduro, capturado por forças americanas em 3 de janeiro.

A delegação do Banco, liderada por sua vice-presidente para a América Latina e o Caribe, Susana Cordeiro Guerra, reuniu-se com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez.

"As conversas, que se desenvolveram em um ambiente cordial e construtivo, permitiram a ambas as partes trocar pontos de vista sobre os recentes acontecimentos econômicos na Venezuela e explorar possíveis áreas de colaboração para assistência técnica", detalhou o BM em seu comunicado.

As partes preveem "aprofundar esse diálogo e concordaram em continuar trabalhando juntas" a fim de determinar as possíveis necessidades da Venezuela.

A retomada dos vínculos de Caracas com o BM e o FMI abre caminho para um possível apoio financeiro ao país.

Após a mudança de governo em Caracas, Washington pressionou a Venezuela para que abrisse sua economia aos investimentos estrangeiros, em particular no setor de energia.

Os Estados Unidos também vêm suspendendo aos poucos grande parte das sanções que pesavam sobre o país sul-americano, o que se concretizou especialmente na retomada progressiva dos voos entre os dois países desde 1º de maio.