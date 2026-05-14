Ministros do Brics se reúnem na Índia enquanto guerra no Irã e divisões testam unidade do bloco

Ministros das Relações Exteriores das nações do Brics iniciaram uma reunião de dois dias em Nova Deli nesta quinta-feira, enquanto o bloco em expansão enfrenta divisões sobre a guerra no Irã, o aumento dos preços da energia e crescentes incertezas econômicas.

A cúpula reúne diplomatas do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, juntamente com países membros mais recentes. Isso ocorre enquanto a guerra no Irã interrompeu os suprimentos globais de energia e elevou os preços do petróleo, coincidindo com a reunião do presidente dos EUA, Donald Trump, com o líder chinês, Xi Jinping, em Pequim.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, e o principal diplomata da Rússia, Sergey Lavrov, estão presentes. A China está representada pelo embaixador Xu Feihong, enquanto o ministro das Relações Exteriores Wang Yi permanece na capital chinesa durante a visita de Trump.

O ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, disse que as conversas se concentrarão em desafios globais e regionais e em maneiras de aprofundar a cooperação entre as nações membros.

Em suas observações iniciais, Jaishankar afirmou que o Brics poderia ajudar os países em desenvolvimento a responder de forma mais eficaz aos desafios de saúde e financiamento que enfrentam, bem como aos altos preços de energia, alimentos e fertilizantes.

"Nos encontramos em um momento de considerável fluxo nas relações internacionais", frisou ele, acrescentando que os países emergentes e em desenvolvimento esperam cada vez mais que o Brics desempenhe um papel "construtivo e estabilizador". Fonte: Associated Press.