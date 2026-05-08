Ministro do Irã diz que país preparado para reagir a eventuais ações militares dos EUA

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que Teerã está totalmente preparado para reagir a eventuais ações militares dos Estados Unidos, em meio ao novo aumento das tensões no Oriente Médio. Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 8, o chanceler acusou Washington de recorrer a uma "aventura militar imprudente" sempre que há possibilidade de avanço diplomático.

"Os iranianos nunca se curvam à pressão, mas a diplomacia é sempre a vítima", afirmou Araghchi. O ministro questionou se os movimentos americanos representam "uma tática cega de pressão" ou a ação de "um sabotador" tentando levar o presidente dos EUA, Donald Trump, a "um novo atoleiro".

Araghchi também contestou avaliações atribuídas à Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês) americana sobre a capacidade militar iraniana. Segundo ele, os estoques de mísseis e a capacidade operacional de lançadores do país não estão em 75% do nível registrado em 27 de fevereiro, mas em "120%", sugerindo aumento de estoques balísticos.