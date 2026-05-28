Ministro das Relações Exteriores do Paquistão se encontrará com Rubio em Washington

O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Mohammad Ishaq Dar, visitará Washington na sexta-feira, 29, para reuniões de alto nível com lideranças dos Estados Unidos, após a conclusão de seus compromissos no Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) e outras reuniões em Nova York.

De acordo com a conta do X do ministério paquistanês, Dar se encontrará com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, para revisar as relações bilaterais e trocar opiniões sobre desenvolvimentos regionais e globais de interesse mútuo.

"Espera-se também que as discussões se concentrem em aprimorar a cooperação em setores-chave e nos esforços do Paquistão para promover a paz e a estabilidade regionais por meio do diálogo e da diplomacia", acrescentou ele.