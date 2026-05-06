Ministro das Relações Exteriores do Irã é recebido em Pequim

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, recebeu o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, em Pequim, nesta quarta-feira, 6, informou a agência oficial de notícias chinesa Xinhua.

Detalhes sobre o encontro não foram divulgados. Foi a primeira vez que Araghchi viajou para a China desde o início da guerra no Oriente Médio, no fim de fevereiro.

Em Washington, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, manifestou a esperança de que, durante a visita de Araghchi, o governo chinês reiterasse a necessidade de liberação do Estreito de Ormuz. Fonte: Associated Press.