Milhares recebem ordem de evacuação por vazamento de tanque químico na Califórnia

Dezenas de milhares de pessoas receberam ordens de evacuação na Califórnia na sexta-feira (22), após um vazamento de gás tóxico de um enorme tanque de produtos químicos que poderia explodir em uma área densamente povoada.

O tanque contém 26.000 litros de metacrilato de metila, um líquido inflamável e volátil usado na fabricação de plástico.

"Há literalmente apenas duas opções", disse o chefe do Corpo de Bombeiros, Craig Covey, responsável pela operação.

"Ou o tanque se rompe e derrama um total de 6.000 a 7.000 galões de produtos químicos extremamente perigosos em um estacionamento na área, ou o tanque entra em uma reação térmica em cadeia e explode, o que também afetaria tanques próximos que contêm combustível ou produtos químicos", explicou.

"Estamos organizando essas evacuações para nos prepararmos para essas duas opções: se o tanque romper ou se explodir", acrescentou.

A emergência ocorre em Garden Grove, no condado de Orange, a sudeste de Los Angeles.

O chefe de polícia de Garden Grove, Amir El-Farra, afirmou que cerca de 40.000 pessoas receberam ordens de evacuação, mas dezenas de milhares se recusam a deixar suas casas.

A autoridade de saúde do condado, Regina Chinshio Kwong, enfatizou a necessidade de uma grande zona de exclusão ao redor do tanque.

"Se houver uma explosão e vapor, estarão seguros desde que estejam fora da zona de evacuação designada", disse ela.

Até o momento, não há relatos de feridos e não há indícios imediatos da causa do vazamento, que foi relatado inicialmente na quinta-feira.