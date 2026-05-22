Milhares de pessoas recebem ordens de evacuação por vazamento em tanque químico na Califórnia

Dezenas de milhares de pessoas receberam ordens de evacuação na Califórnia nesta sexta-feira (22), depois que um gigantesco tanque químico apresentou um vazamento de gases tóxicos e ameaçou explodir em uma área densamente povoada.

O tanque contém 26 mil litros de metacrilato de metila, um líquido inflamável e volátil utilizado para fabricar plástico.

"Há literalmente apenas duas opções", disse o comandante dos bombeiros encarregado do incidente, Craig Covey.

"O tanque se rompe e derrama entre 6 mil e 7 mil galões de produtos químicos muito perigosos em um estacionamento naquela área, ou então o tanque entra em uma reação térmica em cadeia e explode, afetando também os tanques próximos que contêm combustível ou produtos químicos", explicou.

"Estamos organizando essas evacuações para nos prepararmos para essas duas opções: se ele falhar ou se explodir", acrescentou.

A emergência ocorre em Garden Grove, no condado de Orange, ao sudeste de Los Angeles.

O chefe de polícia de Garden Grove, Amir El-Farra, afirmou que cerca de 40 mil pessoas receberam ordens de evacuação, mas que dezenas de milhares se recusam a deixar suas casas.

Até o momento não há relatos de feridos, e não existe uma indicação imediata sobre o que causou o vazamento, inicialmente reportado na quinta-feira.

Covey afirmou que as equipes estavam se preparando para um derramamento químico, o que ele descreveu como "o melhor cenário", preferível a uma explosão e a uma nuvem tóxica.

As autoridades trabalham para instalar barreiras de contenção a fim de evitar que qualquer material derramado alcance os sistemas de drenagem de águas pluviais ou os canais dos rios que deságuam no oceano.