Milhares de mineiros paralisam La Paz e entram em confronto com policiais em protesto contra governo

Milhares de mineiros na Bolívia paralisaram nesta quinta-feira (14) o centro da cidade de La Paz e entraram em confronto com a polícia, em um protesto para exigir a renúncia do presidente de centro-direita Rodrigo Paz em meio a uma grave crise econômica.

Entre explosões e cheiro de pólvora, os mineiros, com seus capacetes, marcharam da vizinha cidade de El Alto em direção à sede do governo em La Paz entoando o lema "Que renuncie!".

Ao chegarem às proximidades do Palácio do Governo, entraram em confronto com agentes policiais usando estilingues e fortes explosões, enquanto a polícia utilizava gás lacrimogêneo, constatou a AFP.

Os mineiros afirmam que seu setor necessita de abastecimento de combustíveis, ampliação de áreas de mineração, explosivos e dólares, mas que não foram ouvidos pelo governo de Paz, no poder desde novembro.

"Pedimos a renúncia deste governo incapaz (...), o diálogo já se esgotou", disse à AFP Luis Apaza, um mineiro que chegou da província de Inquisivi, a cerca de 270 quilômetros de La Paz.

Nas últimas semanas, o governo enfrenta um clima de protestos organizados por diferentes setores além dos mineiros, como operários, camponeses, professores, indígenas e transportadores, com reivindicações que vão desde aumentos salariais até a não privatização de empresas públicas.

Nesta quinta-feira, a Central Operária Boliviana (COB), o maior sindicato do país, também anunciou a radicalização de suas demandas.

"Já se deixou de lado a questão das pautas e das reivindicações setoriais. Aqui há um pedido único por parte do povo mobilizado, que é o afastamento e a renúncia do presidente", disse em entrevista coletiva Mario Argollo, principal representante da COB.

Quase todas as estradas de acesso à cidade andina foram bloqueadas por manifestantes. A estatal Administradora Boliviana de Carreteras reporta ao menos 24 pontos de bloqueio em rodovias do departamento de La Paz.

A Bolívia atravessa uma dura crise econômica, derivada da escassez de dólares. A inflação acumulada em 12 meses em abril foi de 14%.