Mídia iraniana relata ataques entre EUA e Irã no Estreito de Ormuz apesar de cessar-fogo

O Irã acusou nesta quinta-feira, 7, os Estados Unidos de violarem o cessar-fogo entre os dois países após ataques a um petroleiro iraniano que Teerã afirma ter sido das forças armadas americanas. Segundo a mídia iraniana Al-Hadath, o Exército do Irã reagiu com o lançamento de mísseis em direção a navios americanos após a ação.

Uma fonte militar de alto escalão do Exército iraniano disse ao Tehran Times que, após ataques contra regime persa atribuídos por ela aos EUA, embarcações americanas no Estreito de Ormuz teriam sofrido danos e precisado se retirar da rota marítima.

O presidente da Comissão de Segurança Nacional e Política Externa do Parlamento do Irã, Ebrahim Azizi, criticou os ataques americanos e disse que repetir o erro que já foi realizado antes "não irá trazer uma resposta diferente".