México e EUA iniciam negociações para revisar T-MEC

México e Estados Unidos iniciaram, nesta quarta-feira (27), as negociações formais para revisar o tratado de livre comércio da América do Norte (T-MEC), em meio às pressões tarifárias do governo de Donald Trump.

O T-MEC, do qual também participa o Canadá, deve ser revisado a cada seis anos. O acordo é vital para a economia mexicana, que tem os Estados Unidos como principal parceiro comercial e destino de mais de 80% de suas exportações.

A primeira rodada de negociações se estenderá até sexta-feira (29) e a delegação mexicana será liderada pelo secretário da Economia, Marcelo Ebrard.

A Secretaria de Economia do México informou em comunicado que as partes "definiram os próximos passos para aprofundar as conversas, com vistas a identificar resultados concretos em benefício da região".

"México e Estados Unidos reafirmaram seu compromisso de continuar fortalecendo a cooperação bilateral em favor de uma América do Norte mais integrada, dinâmica e robusta", acrescentou o texto.

Questionada sobre o processo durante sua coletiva de imprensa matinal, a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, expressou otimismo quanto à possibilidade de um acordo.

"Será um diálogo muito bom", disse ela ao explicar que, na noite anterior, Ebrard já havia tido uma reunião inicial com o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer.

Essas negociações ocorrem em meio a tensões de segurança com os Estados Unidos e quando Trump ameaçou se retirar do acordo por afirmar que ele não beneficia a economia americana.

Outras rodadas de negociações ocorrerão em junho e julho, respectivamente em Washington e na Cidade do México.

O acordo entre os três países será revisado este ano pela primeira vez desde que entrou em vigor em 2020.