México atrai investimentos farmacêuticos para reduzir a dependência de fontes estrangeiras

O México anunciou, nesta quinta-feira (28), um investimento bilionário de oito empresas farmacêuticas para impulsionar sua produção nacional e reduzir a dependência de gigantes asiáticos como China e Índia.

A presidente Claudia Sheinbaum apresentou os projetos, que totalizam aproximadamente 1,2 bilhão de dólares (cerca de 6 bilhões de reais), em sua coletiva de imprensa matinal. Os projetos envolvem empresas mexicanas e multinacionais como Abbott, Bristol-Myers Squibb, Sanofi e Bayer.

"O que buscamos é aumentar a produção de medicamentos no México, para que não sejamos tão dependentes de países estrangeiros. Isso não significa fechar as fronteiras" para importações, afirmou a presidente.

Um segundo objetivo, acrescentou, é que a produção nacional leve a preços mais baixos tanto para o público quanto para as instituições de saúde pública.

O sistema público de saúde tem enfrentado queixas sobre a escassez de certos medicamentos, particularmente remédios altamente especializados para pacientes com câncer.

Segundo os projetos apresentados, os investimentos serão destinados à produção de medicamentos e vacinas e à pesquisa, e gerarão mais de 7.000 empregos diretos e indiretos.

O anúncio faz parte do "Plano México", lançado por Sheinbaum para atrair investimentos em troca de incentivos fiscais, com o objetivo de fortalecer a produção nacional.