México anuncia leilão de terreno onde morreu o chefão 'El Mencho'

O governo mexicano anunciou o leilão de um terreno no 'country club' onde o poderoso narcotraficante Nemesio Oseguera, "El Mencho", foi morto em um confronto com o exército em fevereiro.

As autoridades não vinculam diretamente a propriedade ao narcotraficante, embora ela esteja localizada exatamente na área onde ele foi morto em Tapalpa, no estado de Jalisco, oeste do país.

"El Mencho", líder do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), morreu em 22 de fevereiro em uma operação do exército mexicano. Após sua morte, o grupo realizou bloqueios de estradas e incendiou veículos em dois terços do país.

O terreno tem um preço inicial de aproximadamente 750.000 dólares (3,7 milhões de reais) e faz parte de uma lista de 211 propriedades que as autoridades leiloarão na próxima quinta-feira.

Essas propriedades provêm de apreensões realizadas por diversas entidades do governo mexicano.

Nos últimos anos, o governo leiloou casas que pertenceram ao fundador do cartel de Sinaloa, Joaquín "Chapo" Guzmán, que está preso nos Estados Unidos.