Mette Frederiksen é nomeada para tentar formar novo governo na Dinamarca

A primeira-ministra em fim de mandato da Dinamarca, Mette Frederiksen, foi nomeada pelo rei neste sábado (23) para liderar as negociações para a formação de um novo governo, após duas rodadas de negociações anteriores terem fracassado na sequência das eleições parlamentares de 24 de março.

Um dia antes, o líder do partido liberal Venstre, Troels Lund Poulsen, anunciou que não havia conseguido formar um governo de direita.

"Os partidos que representam a maioria no Folketing [Parlamento] recomendaram a nomeação da primeira-ministra Mette Frederiksen para liderar as negociações com vistas à formação de um governo", afirmou a Casa Real em comunicado.

A primeira rodada de negociações já havia sido liderada por Frederiksen, que foi substituída em 8 de maio por Troels Lund Poulsen.

O rei Frederik X pediu a Frederiksen que explorasse a possibilidade de formar uma coligação que incluísse, entre outros, o Partido Popular Socialista e o Venstre, segundo a Casa Real.

As negociações para formar uma coligação governamental, que já duram 59 dias, nunca foram tão longas na história do país, segundo a imprensa dinamarquesa.

"Começaremos amanhã", disse Frederiksen a jornalistas após se reunir com o rei, segundo o veículo DR.