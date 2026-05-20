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Fim do resgate

Corpos dos dois últimos mergulhadores italianos mortos nas Maldivas são resgatados

Vítimas foram identificadas como Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal. No total, seis pessoas morreram no acidente

Estadão Conteúdo

Redação O Estado de S. Paulo

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