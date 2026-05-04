'May the 4th': Trump e Obama fazem postagens alusivas ao 'Dia de Star Wars'

O presidente americano, Donald Trump, e o ex-presidente Barack Obama postaram mensagens simultâneas para comemorar o "Dia de Star Wars", nesta segunda-feira (4), uma celebração inventada por fãs da saga galática criada pelo cineasta George Lucas.

O dia 4 de maio é conhecido informalmente como o Dia de Star Wars pelo jogo de palavras em inglês "May the 4th Be with you", alusiva à frase "Que a Força esteja com você", repetida pelos guerreiros Jedis na trama.

A data começou a ser celebrada em 2011, durante uma convenção de cinema alternativo em Toronto, no Canadá, e os fãs da série costumam se fantasiar inspirados no figurino de seus personagens favoritos.

A Casa Branca postou no X uma espécie de aquarela digital, na qual Trump aparece vestido como um Mandaloriano, personagem da série, sob o lema: "Em uma galáxia que exige fortaleza, os Estados Unidos estão prontos".

O Mandaloriano é um pistoleiro galático da franquia, que virou o personagem central de uma série própria lançada há alguns anos.

Trump carrega Grogu, criatura diminuta que lembra o mestre Yoda, em um alforje.

Já Obama usou a comemoração para um motivo completamente diferente: promover seu museu-biblioteca presidencial em Chicago, com inauguração prevista para 19 de junho.

Obama recorreu a Mark Hamill, o ator que interpretou Luke Skywalker, o herói da saga, para promover a venda de ingressos para visitas ao prédio.

O Centro Presidencial Obama é "um lugar para se reunir, se inspirar e se tornar uma força", diz o ex-presidente ao lado do ator.

O Centro Presidencial Obama, em Chicago, tem sido alvo de críticas de Trump por seu custo.

Trump, por sua vez, enfrenta seus próprios problemas com reformas na Casa Branca. Sua pretensão de construir um grande salão de baile na ala Leste do edifício se deparou com a oposição de conservacionistas e de um juiz, que tenta paralisar as obras.