Manifestação em frente à embaixada dos EUA em Cuba em apoio a Raúl Castro

"Viva Raúl!": uma manifestação de apoio a Raúl Castro, de 94 anos, foi organizada nesta sexta-feira (22) em frente à embaixada dos Estados Unidos em Havana para denunciar o indiciamento do ex-presidente cubano pela Justiça americana.

O irmão mais novo do falecido Fidel Castro (1926-2016), inimigo declarado de Washington, foi indiciado na quarta-feira nos Estados Unidos por matar americanos em 1996.

Dois aviões civis pilotados por membros de uma organização anticastrista foram derrubados perto da costa de Cuba, deixando quatro americanos mortos. Na época, Raúl Castro era ministro da Defesa.

Milhares de pessoas, entre elas vários militares, policiais, funcionários públicos e empregados de estatais e familiares de Castro participaram dessa concentração organizada em uma esplanada batizada de "tribuna anti-imperialista", situada em frente à embaixada, constatou a AFP.

Na primeira fila estavam o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, e outros membros do governo, todos com uniforme militar. Raúl Castro não estava presente.