Mais de 100 deputados trabalhistas britânicos assinam carta de apoio a Starmer

Mais de 100 deputados trabalhistas britânicos assinaram uma carta de apoio ao primeiro-ministro Keir Starmer nesta terça-feira (12), cuja liderança está sendo contestada dentro do próprio partido após a derrota sofrida nas eleições locais da última quinta-feira.

"Na semana passada, tivemos resultados eleitorais difíceis. Este não é o momento para uma disputa pela liderança", afirmaram em uma carta publicada pela imprensa britânica, enquanto mais de 80 deputados trabalhistas pediram a renúncia de Starmer.