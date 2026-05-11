Maioria dos americanos não acha que Trump explicou objetivos da guerra com Irã, mostra pesquisa

Dois em cada três americanos acham que o presidente dos EUA, Donald Trump, não explicou claramente o motivo que levou o país à guerra com o Irã, de acordo com uma pesquisa Reuters/Ipsos concluída nesta segunda-feira, 11, que também mostrou que sua taxa de aprovação subiu ante a pesquisa anterior - a qual relevou o nível mais baixo de seu mandato.

A pesquisa de quatro dias mostrou preocupações profundas sobre o aumento dos preços da gasolina e também sugeriu que muitos eleitores estão culpando os aliados republicanos de Trump, que defenderão suas maiorias no Congresso durante as eleições de meio de mandato em novembro.

Mais de dois meses após o início do conflito, cerca de 66% dos entrevistados - incluindo um em cada três republicanos e quase todos os democratas - disseram que Trump não "explicou claramente os objetivos do envolvimento militar dos EUA no Irã". A guerra provocou um aumento de aproximadamente 50% nos preços da gasolina em todo o país, já que o Irã fechou um quinto do comércio global de petróleo.

A pesquisa Reuters/Ipsos mostrou ainda a taxa de aprovação do presidente em 36%, ante a pesquisa anterior de aprovação de 34%, que foi o nível mais baixo do atual mandato de Trump. Ele começou seu mandato em janeiro de 2025 com 47% de aprovação após vencer a eleição presidencial com promessas de reduzir os custos para os americanos. Agora, quatro em cada cinco americanos dizem que esperam que os preços da gasolina aumentem ainda mais, segundo a pesquisa.