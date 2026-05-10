Macron diz que França 'nunca considerou' envio militar ao Estreito de Ormuz

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou neste domingo, 10, que Paris "nunca considerou" enviar forças navais ao Estreito de Ormuz, defendendo em vez disso uma abordagem coordenada de segurança que inclua o Irã.

"Nunca houve qualquer questão sobre um envio militar, mas estamos prontos", afirmou Macron em coletiva de imprensa em Nairóbi, no Quênia.

Macron ainda disse que a França se opõe a qualquer bloqueio na hidrovia, independentemente de ser imposto pelos Estados Unidos ou pelo Irã, e rejeita a cobrança de pedágios na região para garantir a liberdade de navegação.

Ele acrescentou que a França ajudou a construir uma missão ad hoc junto com o Reino Unido, reunindo cerca de 50 países e organizações internacionais para apoiar a segurança marítima.

"Construímos uma missão, junto com os britânicos, que reuniu 50 países e organizações internacionais para possibilitar, em coordenação com o Irã e por meio da redução de tensões com todos os países da região e os Estados Unidos, assegurar, assim que as condições permitirem, a retomada do tráfego marítimo", disse Macron.