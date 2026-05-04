Macron diz que Europa não participará de ação dos EUA em Ormuz sem objetivos claros

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta segunda-feira (4) que os europeus não pretendem se envolver em operações no Estreito de Ormuz sem clareza sobre seus objetivos, em meio à escalada de tensões com os Estados Unidos. "Se os EUA estão prontos para reabrir Ormuz, ótimo. É o que pedimos desde o início", disse. Ele ressaltou, porém, que a Europa não participará de iniciativas "que não pareçam claras".

As declarações ocorrem em meio a atritos transatlânticos, após o presidente Donald Trump anunciar a retirada de milhares de tropas americanas da Alemanha e pressionar aliados europeus a se envolverem mais no conflito de EUA e Israel contra o Irã. Líderes europeus têm defendido maior autonomia na área de segurança e o fortalecimento do pilar europeu dentro da Otan.

No campo comercial, as tensões também aumentaram. Trump acusou a União Europeia de não cumprir o acordo bilateral e anunciou planos de elevar tarifas sobre carros e caminhões do bloco para 25%, medida que pode atingir especialmente a indústria alemã.

Sem citar diretamente Washington, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, destacou os esforços do bloco para diversificar parcerias comerciais. Segundo ela, acordos recentes com Austrália e Índia e negociações com o México reforçam cadeias de suprimento "estáveis e confiáveis", além de ampliar a rede de livre comércio europeia.