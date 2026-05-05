Macron cantou 'La Bohème', de Charles Aznavour, em jantar oficial na Armênia

O presidente francês Emmanuel Macron soltou a voz na segunda-feira (4) durante um jantar oficial na Armênia e cantou "La Bohème", o clássico do músico franco-armênio Charles Aznavour, acompanhado na bateria pelo primeiro-ministro do país do Cáucaso, Nikol Pashinian.

A cena ocorreu quando os jornalistas já haviam deixado o local do jantar.

Um vídeo gravado por um dos convidados mostra Macron sentado à frente de um piano enquanto entoa o clássico da canção francesa.

Aznavour, um ícone da música popular francesa, era filho de imigrantes armênios e seu nome de nascimento era Shahnourh Aznavourián.

Durante o jantar, o presidente armênio, Vahagn Khachaturyan, também interpretou ao piano outro clássico da música francesa, "Les Feuilles Mortes".

Macron conclui nesta terça-feira uma visita de Estado à Armênia, uma ex-república soviética dividida entre as aspirações europeias e seus vínculos históricos com a Rússia.

A França é o terceiro país com a maior diáspora armênia, depois da Rússia e dos Estados Unidos, com 400.000 pessoas.