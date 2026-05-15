LVMH vende a marca Marc Jacobs para o grupo WHP Global

O grupo francês de luxo LVMH vai vender a marca Marc Jacobs para a empresa americana WHP Global, informaram as duas companhias.

A Marc Jacobs, adquirida pela LVMH em 1997, manterá o estilista americano que dá nome à marca como diretor criativo do grupo.

A venda deve ser concluída até o fim do ano, após as aprovações regulatórias necessárias.

Após seu grande sucesso no início dos anos 2000, a Marc Jacobs perdeu fôlego e implementou várias mudanças estratégicas para encontrar um modelo de negócios viável.

De modo paralelo à venda, o grupo G-III informou em um comunicado que formará uma empresa conjunta com a WHP Global, uma nova entidade que também será a proprietária da Marc Jacobs.

Segundo o comunicado da LVMH e da WHP Global, o acordo permitirá que a G-III administre os negócios de venda direta ao consumidor e de atacado da Marc Jacobs.

A WHP Global detém marcas como rag & bone, G-Star e Vera Wang.

O Wall Street Journal informou no ano passado que a LVMH estava em negociações com vários potenciais compradores para vender a Marc Jacobs, em uma operação avaliada em 1 bilhão de dólares. O anúncio de quinta-feira não revelou nenhum valor.

A LVMH é o maior grupo de luxo do mundo e proprietária de marcas como Louis Vuitton, Dior, Celine e Moët Hennessy.