Durante protestos, Lula conversa com presidente da Bolívia e determina envio de ajuda humanitária

Em telefonema realizado nesta segunda, Lula e Paz trataram sobre a crise vivenciada pela Bolívia. MARTIN BERNETTI e Marcelo Camargo / AFP e Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta segunda-feira (25) um telefonema do presidente da Bolívia, Rodrigo Paz. Os dois trataram sobre a crise vivenciada pela Bolívia e Lula determinou o envio de ajuda humanitária para o país vizinho.

"O presidente Lula reiterou sua solidariedade ao governo e ao povo bolivianos e ressaltou a importância do pleno respeito às instituições democráticas e ao Estado de Direito. Nesse contexto, defendeu que governo e movimentos sociais evitem o recurso à violência e privilegiem o diálogo como caminho para a superação das divergências e para a preservação da paz social", diz a nota divulgada pela Secom nesta segunda.

O líder boliviano — que assumiu o poder em novembro de 2025 — sofre uma onda de protestos, que exigem uma saída para a pior crise econômica do país andino em quarenta anos. Bloqueios de estradas cercaram a cidade de La Paz, maior cidade e sede do Executivo boliviano. Algumas regiões do país vizinho estão desabastecidas.

Bolivianos iniciaram uma nova jornada de protestos em La Paz. MARVIN RECINOS / AFP

Nesta segunda, Paz anunciou que reduzirá pela metade o salário dele e dos ministros que compõem o gabinete do governo boliviano, em uma tentativa de apaziguar os fortes protestos que exigem sua renúncia.