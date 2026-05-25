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Relação internacional

Durante protestos, Lula conversa com presidente da Bolívia e determina envio de ajuda humanitária

O governo boliviano pediu ao Brasil emprestado um avião da Força Aérea Brasileira; pedido está sendo analisado pelo Itamaraty

Estadão Conteúdo

Gabriel de Sousa

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS