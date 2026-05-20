Lituanos correm para abrigos após alerta de drones

Um alerta para a presença de drones obrigou o presidente da Lituânia, a primeira-ministra e a população de Vilnius a procurarem abrigos nesta quarta-feira (20), e também provocou uma breve interrupção no tráfego aéreo e terrestre.

Nos últimos meses, vários alertas similares foram acionados nos Estados Bálticos, devido ao aumento dos bombardeios ucranianos contra alvos russos na região de São Petersburgo, que fica perto da fronteira com a Estônia e a Finlândia.

Mas esta foi a primeira vez, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia no fim de fevereiro de 2022, que um alerta aéreo provocou o deslocamento de autoridades e moradores para abrigos na capital de um país membro da UE e da Otan.

No ano passado, os governantes foram levados para um abrigo devido a um alerta de drone, mas não a população.

Os moradores da capital lituana, Vilnius, receberam uma mensagem do Exército no celular por volta das 10h20 (4h20 de Brasília): "Alerta aéreo! Dirija-se imediatamente para um abrigo ou um lugar seguro, cuide de seus familiares, aguarde novas orientações".

Segundo a agência nacional de notícias BNS, o presidente do país, Gitanas Nauseda, e a primeira-ministra, Inga Ruginiene, foram levados para um local protegido. Os deputados que estavam no Parlamento também foram conduzidos a um abrigo subterrâneo.

O Exército relatou um "sinal de radar com características típicas de uma aeronave não tripulada" no espaço aéreo de Belarus, perto da fronteira lituana.

O alerta foi suspenso por volta das 11h00 (5h00 de Brasília).