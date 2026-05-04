Líbano diz estar pronto para acelerar ritmo de negociações com Israel nos EUA

O gabinete do presidente do Líbano, Joseph Aoun, afirmou que devem acontecer "conversas preparatórias" antes de novas negociações entre o país e Israel nos EUA, em comunicado publicado nesta segunda-feira, 4. Na nota, o governo ressalta que o diálogo em Washington é uma "conquista importante" para Beirute.

"Quanto ao ritmo das negociações, estamos prontos para acelerá-las na medida em que os Estados Unidos estejam trabalhando para atingir esse objetivo. Em última análise, não há como retroceder no caminho das negociações, porque não temos outra opção", detalhou.

Anteriormente, conversas entre autoridades israelenses e libaneses na capital americana resultaram em um cessar-fogo, embora o grupo xiita libanês Hezbollah não estivesse presente nas negociações. Apesar da trégua, neste fim de semana, Israel lançou ataques aéreos que mataram ao menos sete pessoas.