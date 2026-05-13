Líbano afirma que mais de 10.000 casas foram destruídas ou danificadas desde o cessar-fogo entre Hezbollah e Israel

O Conselho Nacional Libanês para Pesquisa Científica (CNRS) afirmou, nesta quarta-feira (13), que mais de 10.000 casas foram destruídas ou danificadas no Líbano desde que o cessar-fogo entre o movimento pró-Irã Hezbollah e Israel entrou em vigor.
Apesar da trégua acordada por ambas as partes, Israel continua sua intensa campanha de bombardeios, particularmente no sul do Líbano, enquanto o Hezbollah reivindica a responsabilidade por ataques contra alvos israelenses.
"Desde o cessar-fogo (...) observamos que 5.386 casas foram completamente destruídas e 5.246 foram danificadas", declarou o diretor do CNRS, Chadi Abdallah, durante uma coletiva de imprensa.
* AFP