Leilão beneficente vende itens pessoais de Matthew Perry nos EUA

De peças de Banksy ao último roteiro de "Friends": dezenas de itens pessoais de Matthew Perry estão disponíveis em um leilão nos Estados Unidos que destinará seus recursos à fundação filantrópica do falecido ator canadense.

Perry, que interpretou o neurótico e sarcástico Chandler Bing em "Friends", morreu aos 54 anos em 2023, após lutar durante décadas contra seus vícios.

Agora seus testamenteiros colocaram à venda cerca de 130 lotes de objetos, como seu relógio favorito ou lembranças de infância, para contribuir com a Matthew Perry Foundation, dedicada a ajudar pessoas com problemas de dependência.

"É uma combinação de todo tipo de bens ao longo da vida do ator", disse Roberta Kramer, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Heritage Auctions, responsável pelo leilão.

Além de seu relógio favorito, o leilão inclui um Memorigin em aço inoxidável com um emblema do Batman, lembranças da série que lhe rendeu legiões de fãs em todo o mundo e obras de arte contemporânea que ele colecionou.

Os itens foram colocados em exibição na sede da casa de leilões em Los Angeles.

Vários dos roteiros de "Friends" se destacam na mostra com um lance inicial de 500 dólares (2.520 reais). Perry filmou por uma década a série, que acompanha um grupo de amigos enfrentando a vida adulta em Nova York.

Também estão à venda edições certificadas das obras "Girl with Balloon" e "Nola", do revolucionário artista de rua Banksy, que podem ultrapassar a marca de 1 milhão de dólares (5,04 milhões de reais).

"Ele tinha começado a colecionar arte", disse Kramer, que detalhou que entre as peças à venda há trabalhos de artistas contemporâneos como Rob Pruitt, Mel Bochner e Greg Miller.

Outro grande bloco da mostra é composto por peças relacionadas ao Batman. Brinquedos, memorabilia e até uma cadeira com o emblema do vigilante noturno foram colocados à venda com lances iniciais de 100 dólares.

O leilão, que já começou online, será realizado em 5 de junho em Dallas, Texas.

A morte de Perry, que foi encontrado sem vida em sua jacuzzi, causou comoção e desencadeou uma investigação que resultou no desmantelamento de uma rede que fornecia drogas ao ator e lucrava com sua dependência.