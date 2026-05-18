Kim Kardashian pede 1 euro simbólico aos 'vovôs assaltantes' em julgamento na França

A estrela americana Kim Kardashian reivindicou nesta segunda-feira (18) 1 euro (R$ 5,77) simbólico em danos e prejuízos de cada integrante do grupo de "vovôs assaltantes", que a assaltou no quarto de seu hotel em Paris durante a Semana de Moda de 2016.

Em maio de 2025, a Justiça francesa condenou os autores deste espetacular roubo de joias avaliadas em cerca de 10 milhões de dólares (R$ 50,6 milhões), mas agora deve decidir sobre os interesses civis neste caso midiático.

A advogada da rainha das influencers, Léonor Hennerick, solicitou 1 euro (R$ 5,77) de cada um dos quatro integrantes do grupo, entre eles seu suposto chefe, Aomar Aït Khedache. Outro morreu poucas semanas depois da condenação.

Embora durante o julgamento Kim Kardashian tenha relatado o terror que viveu naquela noite, quando foi amordaçada e amarrada, ela disse estar "satisfeita" com as penas de até três anos de prisão firme impostas aos acusados, o que permitiu que evitassem voltar à prisão.

Os investigadores nunca conseguiram recuperar o produto deste violento assalto, que incluía um anel avaliado em 3,5 milhões de euros (R$ 20,2 milhões) e que a estrela de reality show mostrava com frequência nas redes sociais.

Sua stylist, Simone Bretter, presente no recinto ocupado pela estrela durante seu sequestro, também pediu 1 euro simbólico por danos e prejuízos, enquanto o recepcionista do hotel solicitou quase 550 mil euros (R$ 3,17 milhões).

"Desde então, ele vive com síndrome pós-traumática", "nunca conseguiu se reconstruir", explicou seu advogado, Mohand Ouidja, especificando que o valor corresponde à "perda de uma oportunidade profissional e universitária" para seu cliente.

O hotel, por sua vez, reivindicou 100 mil euros (R$ 577 mil) por prejuízo de imagem.

A decisão sobre os interesses civis, epílogo deste caso, será anunciada em 15 de setembro.