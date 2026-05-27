Kennedy Jr. gera polêmica ao manipular serpentes em vídeo viral

Um vídeo em que o secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., manipula sem luvas duas cobras negras na Flórida viralizou nas redes sociais e voltou a evidenciar sua relação com animais selvagens.

Kennedy Jr., membro do influente clã Kennedy, tem se destacado no gabinete de Donald Trump pelas controvérsias geradas por suas posições sobre saúde pública, incluindo críticas às vacinas e ao uso de flúor na água potável.

Ao longo dos anos surgiram diversos relatos sobre sua interação com animais.

Em 2024, Kennedy reconheceu que uma década antes havia encontrado um filhote de urso morto no norte do estado de Nova York e decidiu deixá-lo no Central Park, em Nova York, junto a uma bicicleta para simular um acidente. O caso intrigou as autoridades durante anos.

Segundo relatos familiares, Kennedy cortou a cabeça de uma baleia morta encontrada na costa de Massachusetts (nordeste) e a transportou no teto do veículo da família para estudar o crânio.

De acordo com uma biografia publicada em 2026, Kennedy também extraiu o pênis de um guaxinim atropelado para fins de estudo.

No episódio mais recente envolvendo animais, Kennedy publicou na terça-feira no X um vídeo em que aparece pegando pela cauda duas cobras negras.

"Cheryl incentiva a remoção de um par de Black Racers do quintal do Dr. Oz", diz o texto que acompanha o vídeo, em aparente referência à sua esposa, a atriz Cheryl Hines.

Mehmet Oz é o administrador dos Centros de Serviços de Medicare e Medicaid, um órgão vinculado ao Departamento de Saúde comandado por Kennedy.

As cobras Black Racers, comuns na Flórida, "não são venenosas e são inofensivas para os seres humanos desde que sejam deixadas em paz", segundo o Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos.

A Comissão de Conservação de Pesca e Vida Selvagem da Flórida recomendou à população manter distância de animais selvagens e evitar manipulá-los.