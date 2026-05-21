Kallas pede fim de isolamento de Cuba em evento prévio a celebrações de acordo com México

A chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, pediu nesta quinta-feira, 21, o fim do "controle e isolamento" de Cuba, em meio à profunda crise que a ilha atravessa sob pressão dos Estados Unidos.

"Após décadas de má gestão e repressão política, a crise econômica de Cuba está realmente chegando a um ponto de ruptura", disse Kallas em coletiva de imprensa na Cidade do México.

"O povo cubano merece oportunidades e liberdade, e não mais controle e isolamento", acrescentou.

As declarações de Kallas, retransmitidas no X, foram feitas na véspera da assinatura de um acordo comercial da UE com o México.