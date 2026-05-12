Juíza é assassinada no Equador em meio ao estado de exceção

Uma juíza equatoriana foi assassinada a tiros perto da fronteira com o Peru, em meio ao estado de exceção decretado pelo governo no combate ao crime organizado, informou o Conselho Judiciário.

A violência continua desenfreada no país, apesar das políticas linha-dura impostas pelo presidente Daniel Noboa, como estados de exceção, toques de recolher e a presença de militares nas ruas.

A juíza Lady Pachar foi baleada enquanto se dirigia a uma academia, sem seus dois guarda-costas, segundo a polícia de Machala (sudoeste), onde o crime ocorreu.

Uma fonte policial disse à AFP nesta terça-feira que a juíza, que vinha recebendo ameaças, foi morta em represália à libertação de membros de gangues.

"Este crime (...) representa um grave ataque à justiça e ao Estado de Direito no Equador", declarou o Conselho Judiciário na segunda-feira.

Machala é a capital da província costeira de El Oro, que faz fronteira com o Peru, país com a segunda maior produção de coca do mundo, depois da Colômbia.

Vizinho de ambas as nações, o Equador tornou-se um centro para gangues criminosas que contrabandeiam drogas pelo Pacífico e lucram internamente com outros crimes, como a extorsão.

Com o apoio do governo de Donald Trump, Noboa tem tentado conter a violência desde que assumiu o cargo em 2023.

No entanto, segundo a Insight Crime, as organizações criminosas transformaram o Equador no país mais violento da América Latina, com 51 homicídios por 100 mil habitantes em 2025.