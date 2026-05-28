Juiz federal dos EUA recusa suspensão de ordem de Trump que limita votação por correio

Um juiz federal recusou-se a suspender a ordem executiva do presidente dos EUA, Donald Trump, que cria uma lista federal de eleitores e limita a votação por correio, abrindo caminho para possíveis mudanças significativas em como as eleições americanas são conduzidas pouco antes das eleições de meio de mandato deste ano.

O juiz distrital dos EUA Carl Nichols, nomeado por Trump, em Washington, rejeitou na noite da quarta-feira, 27, o pedido de democratas e grupos de direitos civis que argumentaram que a ordem de Trump provavelmente seria considerada inconstitucional porque os estados e o Congresso, não o presidente, têm o poder de definir as regras eleitorais. Nichols concordou com a alegação da administração republicana de Trump de que era muito cedo para bloquear a ordem, pois ainda não foi implementada.

Trump emitiu a ordem em março, depois que um projeto de lei que ele apoiava para reformar a votação estagnou no Congresso. A ordem teria feito com que o governo federal criasse uma lista de eleitores elegíveis e, em seguida, direcionasse o Serviço Postal dos EUA a entregar cédulas por correio apenas para aqueles na lista. Autoridades eleitorais argumentaram que isso estava propenso a abusos e poderia causar caos, e o sindicato postal se opôs à ideia de carteiros fiscalizarem as cédulas.

A decisão de Nichols deixa a porta aberta para novos desafios quando a administração Trump se mover para implementar a diretiva do presidente.

A batalha legal contra a disposição agora se desloca para Boston, onde grupos de direitos de voto têm uma ação judicial separada contra a ordem executiva no tribunal federal. Não importa quão rapidamente a administração aja, nenhuma mudança na votação é esperada durante as eleições primárias, que continuam até o próximo mês. Fonte: Associated Press.