Juiz anula julgamento no caso Weinstein após júri falhar em alcançar veredicto

Um juiz americano declarou, nesta sexta-feira (15), a anulação do julgamento contra o ex-magnata do cinema Harvey Weinstein, que está preso.

O promotor informou que o júri não conseguiu, mais uma vez, chegar a um veredicto sobre as acusações de agressão sexual contra a atriz Jessica Mann.

"Embora nos decepcione que o processo tenha terminado com a anulação do julgamento, respeitamos profundamente o sistema de jurados e agradecemos sinceramente a todos os membros do júri por seu tempo e dedicação. Durante quase uma década, Jessica Mann lutou por justiça", declarou, em um comunicado, o promotor do distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

Weinstein, no centro das denúncias de abusos que impulsionaram o movimento #MeToo, já está preso por outros crimes sexuais e, por isso, seguirá atrás das grades.

Esta foi a terceira vez que Mann subiu ao banco das testemunhas para depor contra Weinstein. Em 2020, um veredicto de culpa contra o ex-produtor foi anulado por condução inadequada de testemunhas, e outro processo também foi anulado em 2025 por uma disputa na sala do júri.

O porta-voz de Weinstein, Judah Engelmayer, afirmou à AFP que "depois de ouvir as provas em múltiplas ocasiões e ver que dois júris foram incapazes de chegar à unanimidade, está claro que existe uma dúvida razoável significativa neste caso".

"A Promotoria de Manhattan deveria parar de julgar o mesmo caso repetidas vezes e concentrar seu tempo e os recursos dos contribuintes nos verdadeiros crimes violentos, no caos e nos problemas de segurança pública que afetam os nova-iorquinos diariamente", acrescentou.

Afirmou também que uma pesquisa realizada pela defesa revelou que nove dos 12 jurados eram favoráveis à absolvição. A AFP não pôde verificar de forma independente essa afirmação.

- "Milagre" -

Durante o julgamento, Mann lembrou como Weinstein a encheu de elogios depois de se conhecerem em uma festa no início de 2013, quando ela era uma aspirante a atriz de 27 anos e Weinstein, uma figura poderosa de Hollywood.

"Ele disse que eu era mais bonita que Natalie Portman", relatou. Para ela, o aparente interesse de Weinstein em impulsionar sua carreira, que incluía presenteá-la com livros sobre atuação, parecia, a princípio, um "milagre".

Ao prestar depoimento, a voz da mulher, hoje com 40 anos, ficou embargada várias vezes e ela precisou parar de falar.

Weinstein, de 74 anos e vencedor de um Oscar, já cumpre uma pena de 16 anos de prisão na Califórnia pelo estupro de uma atriz europeia há mais de uma década.

Ele recorreu dessa condenação, assim como de outra, proferida em junho, por agressão sexual contra a produtora de cinema Miriam Haley.

Em 2017, impactantes reportagens publicadas pela revista The New Yorker e pelo jornal The New York Times trouxeram à tona uma série de denúncias de mulheres jovens contra Weinstein.

Os relatos desencadearam uma enxurrada de acusações de mais de 80 denunciantes e impulsionaram o movimento global #MeToo.