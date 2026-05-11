Jogo 'Wordle', do The New York Times, vai virar programa de TV

O bem-sucedido jogo "Wordle" do The New York Times vai virar um programa de televisão, anunciou o jornal americano nesta segunda-feira (11).

O "Wordle" dá aos jogadores seis tentativas para adivinhar uma palavra aleatória de cinco letras, utilizando quadrados de cor verde, amarelo e cinza para ajudá-los a resolver o enigma.

A versão para TV, que será exibida pela NBC a partir do próximo ano, terá equipes de jogadores em uma disputa por prêmios em dinheiro.

O programa será apresentado pela âncora de notícias Savannah Guthrie, que virou notícia há três meses com o sequestro de sua mãe idosa, que permanece desaparecida.

O "Wordle" foi criado pelo engenheiro de software Josh Wardle em 2021 e rapidamente ganhou popularidade.

O NYT o adquiriu em janeiro de 2022 e atualmente milhões de pessoas ao redor do planeta jogam diariamente.

"O Wordle é tão adorado por tantas pessoas que achamos que seria uma oportunidade interessante e criativa para pensar em como ele poderia funcionar em um game show", disse Caitlin Roper, diretora editorial executiva de cinema e TV do Times.

A CEO do NYT, Meredith Kopit Levien, acrescentou que a iniciativa "reflete nossa abordagem mais ampla de criar experiências às quais as pessoas retornam e que compartilham todos os dias".

O programa será coproduzido pelo NYT, pela produtora Electric Hot Dog, que pertence ao apresentador da NBC Jimmy Fallon, e pelo Universal Television Alternative Studio.

O jornal já coproduziu programas de televisão como "The Weekly" e "Modern Love".

Jogos com regras semelhantes já apareceram antes em programas de televisão, incluindo "Lingo", que foi exibido pela primeira vez nos Estados Unidos em 1987.