Japão venderá enguias de cativeiro, algo 'inédito no mundo'

Lojas japonesas vão vender enguias criadas em cativeiro, uma iniciativa apresentada como inédita no mundo que busca aliviar a pressão sobre esse peixe em perigo de extinção, informaram as autoridades locais nesta quarta-feira (20).

As populações de enguias estão diminuindo em todo o mundo, apontam cientistas, em grande medida devido a fatores ligados à atividade humana, como a poluição dos cursos d'água, a destruição de zonas úmidas, as barragens hidrelétricas e a pesca.

O peixe tem se mostrado relutante em se reproduzir em cativeiro sem intervenção, mas em 2010 pesquisadores japoneses conseguiram criar enguias a partir de ovos em um ambiente de laboratório, a um custo muito elevado.

Desde então, eles vêm tentando reduzir o custo "para que o preço possa ser aceito no mercado", disse à AFP Yasutaka Okamoto, responsável pela promoção da aquicultura na agência nacional de pesca.

"Com incontáveis pequenos avanços tecnológicos, o custo agora é de cerca de 1.800 ienes (55 reais) por uma enguia filhote, abaixo de mais de um milhão de ienes nas etapas iniciais e de cerca de 40.000 ienes em 2016", afirmou.

O preço continua sendo de três a quatro vezes superior ao de uma enguia filhote selvagem, "mas acreditamos que já é hora de testar a reação do mercado", explicou.

A enguia japonesa, junto com a variedade americana, figura como espécie em perigo na lista da União Internacional para a Conservação da Natureza.

A enguia europeia é considerada em perigo crítico.