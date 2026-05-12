Japão sacrificou mais de 14.000 ursos em 12 meses

Mais de 14.000 ursos foram sacrificados no Japão durante o ano fiscal que terminou em março, um recorde em meio a uma onda de ataques mortais dos animais contra seres humanos, segundo dados preliminares do governo.

As agressões de ursos provocaram 13 mortes no arquipélago asiático no ano passado, mais do que o dobro do recorde histórico anterior. Desde o início de 2026, um ataque fatal foi confirmado e as autoridades suspeitam que outras duas mortes podem estar vinculadas a estes animais.

O número de ursos capturados e posteriormente sacrificados quase triplicou na comparação com o ano anterior, chegando a 14.601, o que representa uma média de 40 por dia.

O dado representa um recorde histórico, que supera amplamente o máximo anterior, que foi de pouco mais de 9.000 durante o ano fiscal de 2023, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente publicados na segunda-feira.