Japão prende dois americanos por tentarem se aproximar do macaco Punch

Dois americanos foram presos no Japão depois que um deles entrou no recinto dos macacos no zoológico onde um filhote de macaco chamado Punch se tornou uma sensação global na internet este ano, informou a polícia nesta segunda-feira (18).

Um dos homens, que se identificou como um estudante universitário de 24 anos, foi detido no domingo após escalar uma cerca e pular uma vala que circunda o recinto dos macacos no zoológico da cidade de Ichikawa, nos arredores de Tóquio.

O outro homem, que filmou o incidente, se identificou como um cantor de 27 anos.

Imagens nas redes sociais mostraram uma pessoa escalando a cerca fantasiada com uma máscara com o rosto sorridente e óculos de sol, o que fez com que os macacos se dispersassem.

Os homens não conseguiram se aproximar dos animais e foram rapidamente detidos por funcionários do zoológico, disse um policial de Ichikawa que falou à AFP sob condição de anonimato.

Os dois homens enfrentam acusações de obstrução forçada de atividade comercial, as quais negam, disse o policial.

A dupla não portava documentos de identidade e inicialmente tentou mentir para a polícia sobre seus nomes, acrescentou.