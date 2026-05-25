Japão: pessoas são levadas ao hospital após substância desconhecida ser pulverizada em Tóquio

Mais de 20 pessoas tiveram dor de garganta perto de uma loja de departamentos de luxo na sofisticada região comercial de Ginza, em Tóquio, nesta segunda-feira, 25, depois que alguém supostamente pulverizou uma substância desconhecida, segundo autoridades do Corpo de Bombeiros do Japão.

O Corpo de Bombeiros de Tóquio informou que 26 pessoas relataram ter sentido, de repente, dor na garganta e mal-estar perto do complexo comercial Ginza Six, e que todas, exceto uma, foram levadas a um hospital. As autoridades disseram que os sintomas eram considerados leves.

Autoridades do Corpo de Bombeiros e da polícia afirmaram que uma investigação está em andamento. O jornal Yomiuri, de maior circulação, informou que a polícia detectou vestígios de spray de pimenta em uma parede.

Dezenas de viaturas do Corpo de Bombeiros e ambulâncias ficaram estacionadas do lado de fora do complexo, e as vias ao redor foram temporariamente interditadas. Imagens de televisão mostraram bombeiros e agentes com trajes de proteção química ajudando as pessoas, e algumas sendo retiradas do prédio.

Yuzo Tsuda, morador de Tóquio de 78 anos, disse à Associated Press que caminhou em direção ao complexo após almoçar com amigos, atraído pela movimentação, quando de repente sentiu dor na garganta e começou a tossir. Ele afirmou que o incômodo diminuiu cerca de uma hora depois e que não planejava ir ao hospital. Fonte: Associated Press.