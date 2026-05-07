Japão lança mísseis durante exercícios e irrita a China

O Japão disparou mísseis terra-mar e afundou um antigo navio de guerra entre as Filipinas e Taiwan, como parte de exercícios militares com a presença de forças-americanas, o que provocou a irritação da China.

O lançamento, na quarta-feira (6), de dois mísseis Type-88 é parte dos exercícios nas Filipinas com tropas dos Estados Unidos, Austrália, Filipinas e Japão, além de contingentes da França, Nova Zelândia e Canadá.

Os ministros da Defesa do Japão e das Filipinas observaram o lançamento na província filipina de Ilocos Norte, a 400 quilômetros de Taiwan.

Os dois projéteis atingiram o alvo, um antigo navio filipino posicionado no Mar da China Meridional, que foi afundado.

A China criticou duramente o lançamento, que chamou de "mais um exemplo do impulso das forças de direita japonesas por uma remilitarização acelerada do Japão".

A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, acelerou a guinada do país em direção a uma política de defesa mais forte e mais distante da postura pacifista adotada após a Segunda Guerra Mundial.

Os exercícios militares na região envolveram 17.000 militares ao longo de 19 dias e terminarão na sexta-feira.