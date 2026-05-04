Japão e Austrália aprofundam cooperação em energia, defesa e minerais críticos

A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, e o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, anunciaram nesta segunda-feira (4) o aprofundamento da cooperação entre os dois países nos setores de energia, defesa e minerais críticos, além de outras áreas, em um momento em que a guerra no Oriente Médio ameaça as cadeias de suprimentos globais. Albanese recebeu Takaichi na sede do Parlamento da Austrália, em Canberra.

"O fechamento efetivo do Estreito de Ormuz tem causado um impacto enorme no Indo-Pacífico. Afirmamos que Japão e Austrália irão se comunicar de forma estreita para responder com senso de urgência", disse Takaichi.

A Austrália responde por quase metade do gás natural liquefeito importado pelo Japão, que, por sua vez, está entre os cinco principais fornecedores de gasolina e diesel refinados para o mercado australiano.

"Nosso comunicado conjunto sobre segurança energética reafirma nosso compromisso de enfrentar a atual crise energética juntos e manter o fluxo aberto de comércio de bens energéticos essenciais, incluindo combustíveis líquidos e gás", afirmou Albanese. Fonte: Associated Press.