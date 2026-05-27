Itamaraty emite alerta para que brasileiros evitem viagens à Bolívia durante protestos

Manifestações bloqueiam estradas do país. JORGE BERNAL / AFP

O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) emitiu, nesta quarta-feira (27), um alerta para que brasileiros evitem viagens à Bolívia em meio aos protestos e bloqueios de estradas que acontecem no país.

As manifestações cobram a renúncia do presidente Rodrigo Paz, mudanças na política agrária e melhorias na qualidade de combustíveis do país.

Segundo nota divulgada nas redes sociais do Ministério das Relações Exteriores, os bloqueios se concentram em diferentes regiões dos departamentos de La Paz, Oruro e Potosí, na Bolívia.

O Itamaraty ainda destaca que "a situação na Bolívia é dinâmica e não é possível excluir que os bloqueios se estendam a outras regiões".

Orientações

No alerta de assistência consular, o Itamaraty registra recomendações para brasileiros que moram na Bolívia (confira abaixo):

Evitar deslocamentos rodoviários não essenciais, especialmente nas regiões afetadas

Acompanhar as condições das estradas por meio do portal oficial da Administradora Boliviana de Carreteras: https://transitabilidad.abc.gob.bo

Manter contato com familiares e informar sua localização regularmente

Não aceitar ajuda de desconhecidos, em razão do risco de golpes, furtos e roubos

Não aceitar ajuda de desconhecidos, em razão do risco de golpes, furtos e roubos Buscar abrigo seguro e evitar deslocamentos a pé por longas distâncias

Seguir rigorosamente as orientações das autoridades locais

Lula envia ajuda humanitária

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na última segunda-feira (25) um telefonema do presidente da Bolívia, Rodrigo Paz. Os dois trataram sobre a crise vivenciada pela Bolívia e Lula determinou o envio de ajuda humanitária para o país vizinho.