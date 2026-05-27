Itamaraty emite alerta para que brasileiros evitem viagens à Bolívia durante protestos

O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) emitiu, nesta quarta-feira (27), um alerta para que brasileiros evitem viagens à Bolívia em meio aos protestos e bloqueios de estradas que acontecem no país.
As manifestações cobram a renúncia do presidente Rodrigo Paz, mudanças na política agrária e melhorias na qualidade de combustíveis do país.
Segundo nota divulgada nas redes sociais do Ministério das Relações Exteriores, os bloqueios se concentram em diferentes regiões dos departamentos de La Paz, Oruro e Potosí, na Bolívia.
O Itamaraty ainda destaca que "a situação na Bolívia é dinâmica e não é possível excluir que os bloqueios se estendam a outras regiões".
Orientações
No alerta de assistência consular, o Itamaraty registra recomendações para brasileiros que moram na Bolívia (confira abaixo):
- Evitar deslocamentos rodoviários não essenciais, especialmente nas regiões afetadas
- Acompanhar as condições das estradas por meio do portal oficial da Administradora Boliviana de Carreteras: https://transitabilidad.abc.gob.bo
- Manter contato com familiares e informar sua localização regularmente
Não aceitar ajuda de desconhecidos, em razão do risco de golpes, furtos e roubos
- Buscar abrigo seguro e evitar deslocamentos a pé por longas distâncias
- Seguir rigorosamente as orientações das autoridades locais
Lula envia ajuda humanitária
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na última segunda-feira (25) um telefonema do presidente da Bolívia, Rodrigo Paz. Os dois trataram sobre a crise vivenciada pela Bolívia e Lula determinou o envio de ajuda humanitária para o país vizinho.
"O presidente Lula reiterou sua solidariedade ao governo e ao povo bolivianos e ressaltou a importância do pleno respeito às instituições democráticas e ao Estado de Direito. Nesse contexto, defendeu que governo e movimentos sociais evitem o recurso à violência e privilegiem o diálogo como caminho para a superação das divergências e para a preservação da paz social", disse nota divulgada pela Secom.