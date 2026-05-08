Itália ressalta importância mútua da relação entre EUA e Europa em visita de Rubio

O ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, afirmou ao secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, que a Europa precisa de Washington e vice-versa, nesta sexta-feira, 8, na conclusão dos dois dias de conversas do diplomata americano para "aparar arestas" na Itália e no Vaticano, após semanas de tensões por causa da guerra EUA-Israel contra o Irã.

Tajani reafirmou os fortes laços transatlânticos e disse esperar que "as tensões tenham sido acalmadas" com a visita de Rubio.

Ele afirmou que os dois discutiram a guerra no Irã e seus reflexos no Líbano, além da situação na Venezuela e em Cuba. Rubio também se reuniu com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni.

"Acredito que as coisas podem ir na direção certa. Estou convencido de que a Europa precisa da América - a Itália precisa da América - e os Estados Unidos também precisam da Europa e da Itália", disse Tajani.

As tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, suas queixas sobre a falta de disposição da Europa em ajudar os EUA na guerra contra o Irã e seus ataques ao papa Leão XIV alimentaram semanas de fortes divergências sobre comércio e cooperação em defesa entre dois aliados tradicionalmente próximos.

Tajani reafirmou que a Itália está pronta para enviar sua Marinha para ajudar a desminar o Estreito de Ormuz assim que um cessar-fogo permanente for alcançado com o Irã, e para manter sua já forte presença no Líbano com a missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU). Ele disse ter dito a Rubio que a Itália considera importante, para reforçar a Otan, a presença de tropas americanas na Europa - uma referência às ameaças de Trump de reduzir o contingente dos EUA. Fonte: Associated Press.