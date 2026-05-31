Itália proíbe um show de Kanye West por motivos de segurança

O show do rapper americano Kanye West, que deveria ocorrer em 18 de julho em Reggio Emilia, no norte da Itália, foi proibido "por razões de ordem e segurança públicas", segundo um comunicado das autoridades.

O prefeito da província, Salvatore Angieri, afirmou que a decisão foi tomada após solicitações apresentadas por diversos organismos, incluindo a comunidade judaica local.

Esses grupos haviam "expressado reservas" sobre a participação do rapper no festival Pulse of Gaia, segundo o comunicado divulgado na noite de sexta-feira.

Outro show, do rapper Travis Scott, previsto para 17 de julho, também foi cancelado.

"A decisão (...) foi tomada por razões de proteção da ordem e da segurança públicas, levando em conta a proximidade dos eventos e a grande afluência de público prevista em um intervalo de 24 horas", afirmou a prefeitura.

"Na avaliação geral também pesaram o cancelamento de shows anteriores do rapper americano em outros países e o risco concreto de contramanifestações", acrescentou.

West, também conhecido como Ye, gerou controvérsia com declarações e músicas que glorificam Adolf Hitler, bem como com diatribes antissemitas, que ele atribuiu ao seu transtorno bipolar.

No mês passado, o governo britânico proibiu sua entrada no país, e um festival no qual ele deveria se apresentar em julho foi cancelado.

Ele também foi obrigado a cancelar um show previsto na cidade francesa de Marselha e foi impedido de se apresentar na Polônia e na Suíça.

West se apresentou em Istambul no sábado (30) e ainda tem shows programados nos Países Baixos nos dias 6 e 8 de junho, em Tirana em 11 de julho e em Praga em 25 de julho.

Em janeiro, ele publicou um anúncio de página inteira no Wall Street Journal no qual afirmava que não era "nem nazista nem antissemita" e acrescentava: "Eu amo o povo judeu".