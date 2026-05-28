Itália declara alerta vermelho para onda de calor em Roma e outras três cidades

O Ministério da Saúde da Itália declarou, nesta quinta-feira (28), "alerta vermelho", ou nível 3 (o nível mais alto), nas cidades de Roma, Florença, Bolonha e Turim, devido a uma onda de calor que afeta a Europa nesta semana.

As temperaturas, incomuns para o final de maio, devem atingir até 33°C em Turim (norte da Itália); 32°C em Florença e Bolonha (com uma sensação térmica de 35°C); e 31°C em Roma (sensação térmica de 33°C), localizada no centro da península.

O nível 3 indica "uma situação de emergência (onda de calor) capaz de causar efeitos nocivos à saúde em indivíduos saudáveis e ativos, e não apenas em grupos de risco, como idosos, crianças pequenas e pessoas com doenças crônicas", esclareceu o Ministério.

Esse nível máximo de alerta é acionado quando altas temperaturas e condições meteorológicas específicas persistem por três dias consecutivos ou mais.

Desde 25 de maio, o Ministério da Saúde da Itália emite um boletim diário referente a esse fenômeno de calor, avaliando a situação em 27 cidades italianas com previsões que abrangem as próximas 24, 48 e 72 horas.

Desde o início desta semana, a Europa tem vivenciado uma onda de calor sem precedentes e precoce para maio, um mês de primavera, a qual tem afetado particularmente França, Reino Unido e Itália.

Este fenômeno, batizado por especialistas de "cúpula de calor", traz ar quente do norte da África, que permanece aprisionado sob um sistema de alta pressão sobre a Europa Ocidental; isso resulta em temperaturas típicas do verão, que tem início em 21 de junho no continente europeu.

Cientistas apontam que as mudanças climáticas induzidas pelo ser humano intensificam eventos climáticos extremos, assim como ondas de calor, secas e enchentes.