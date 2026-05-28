Israel suspende relações com o secretário-geral da ONU

O embaixador israelense na ONU anunciou, nesta quinta-feira (28), a suspensão das relações com o secretário-geral da organização, António Guterres, ao denunciar a decisão, ainda não publicada, de incluir Israel na lista de Estados responsáveis por violência sexual em conflitos.

"Terminamos com esse secretário-geral", declarou Danny Danon em uma mensagem de vídeo publicada na rede X.

A missão israelense especificou que isso significa o "congelamento" de suas relações com o gabinete do secretário-geral da ONU até o final de seu mandato, em 31 de dezembro de 2026.

"A decisão de incluir Israel na lista negativa e nos acusar de usar a violência sexual como arma de guerra é escandalosa", reclamou o embaixador, criticando o secretário-geral por colocar o movimento palestino Hamas e Israel no mesmo patamar.

A reclamação de Danon se refere a um relatório do secretário-geral sobre violência sexual ligada a conflitos, ainda não publicado, mas apresentado previamente aos Estados envolvidos.

O relatório anual já havia alertado em agosto que Israel poderia ser incluído na lista negativa, que já inclui o movimento islamista palestino Hamas.