Israel mata chefe militar do Hamas em ataque em Gaza

Apesar do cessar-fogo de outubro, os ataques israelenses prosseguem em Gaza. OMAR AL-QATTAA / AFP

Israel afirmou neste sábado (16) ter matado Ezzedine Al-Haddad, chefe do braço armado do Hamas, em um ataque aéreo em Gaza. O ataque, teria acontecido na última sexta-feira (15) e atingido um prédio residencial. Haddad foi morto juntamente com sua esposa e uma filha.

"As Forças de Defesa de Israel (IDF) e o Serviço de Segurança Interna (ISA) anunciam que ontem, em um ataque preciso na área da Cidade de Gaza, o terrorista Ezzedine Al-Haddad foi eliminado", disseram os militares, referindo-se a si mesmos e à agência de segurança interna Shin Bet.

O chefe militar de Israel, tenente-coronel Eyal Zamir, classificou a morte como uma "conquista operacional significativa".

Fotografias mostram pessoas em luto carregando o corpo de Haddad, envolto em uma bandeira do Hamas, em uma maca, retirado das ruínas de um prédio.

O corpo foi levado para uma mesquita, onde parentes e pessoas em luto fizeram orações antes de ser carregado pelas ruas para o sepultamento.

Os militares disseram que Haddad era "um dos últimos comandantes seniores da ala militar do Hamas".