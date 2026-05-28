Israel ataca sul de Beirute, no Líbano, às vésperas de negociações cruciais em Washington

A força aérea de Israel realizou um ataque aéreo em um subúrbio ao sul da capital do Líbano, Beirute, na tarde desta quinta-feira, 28, informou o Exército israelense, aumentando ainda mais a pressão sobre um frágil cessar-fogo, a um dia de negociações cruciais em Washington.

A ofensiva atingiu um prédio, mas não ficou imediatamente claro quem poderia ter sido o alvo. Vídeos do subúrbio de Choueifat, perto do aeroporto internacional de Beirute, mostraram fumaça branca subindo de um bairro residencial.

As tensões vêm aumentando no sul do Líbano, onde tropas israelenses nos últimos dias atravessaram o estratégico rio Litani, que o Exército israelense tem usado como uma fronteira de fato. Grandes áreas ao sul estão sob controle militar israelense, apesar do cessar-fogo mediado por Washington que está em vigor desde 17 de abril.

Este foi o primeiro ataque perto da capital libanesa desde 6 de maio, quando um bombardeio israelense matou um oficial militar das forças de elite Radwan, do Hezbollah, em outro subúrbio ao sul de Beirute.

Durante a madrugada, forças israelenses bombardearam a cidade costeira de Tiro, a quarta maior do Líbano, matando pelo menos 14 pessoas em todo o sul do país na escalada militar em curso contra o Hezbollah antes das conversas em Washington.

Entre os mortos nessa série de ataques estavam cinco mulheres e crianças e um soldado libanês. Dezenas de outras pessoas ficaram feridas, segundo o Ministério da Saúde do Líbano e a agência estatal National News Agency. O Exército israelense disse, por sua vez, que um de seus soldados foi morto em um ataque com drone do Hezbollah no norte de Israel. Fonte: Associated Press.