Israel amplia ofensiva no sul do Líbano e confrontos com Hezbollah se intensificam

As forças de Israel intensificaram os confrontos contra o Hezbollah no sul do Líbano, em meio ao avanço de tropas israelenses em direção ao Rio Litani, área considerada estratégica no conflito. A escalada acontece poucos dias antes de negociações previstas em Washington entre representantes israelenses e libaneses.

As Forças Armadas israelenses afirmaram ter atingido mais de 100 alvos ligados ao Hezbollah durante a madrugada desta quarta-feira, 27, incluindo depósitos de armas, centros de comando e posições de observação no sul do Líbano e no Vale do Bekaa.

Um dos ataques atingiu a cidade de Mashghara, no leste do país, deixando 12 mortos, segundo a agência estatal libanesa. Entre as vítimas estariam integrantes da mesma família.

Em resposta, o Hezbollah declarou ter lançado foguetes, drones explosivos e disparos de artilharia contra tropas israelenses que avançavam perto das cidades de Yohmor al-Shaqif e Zawtar al-Sharqieh, na região de Nabatieh. A emissora Al-Manar afirmou que os combatentes conseguiram repelir parte das ofensivas israelenses ao longo das margens do rio Litani.

O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, afirmou após reunião com integrantes da cúpula militar que o país pretende ampliar as operações no território libanês. Segundo ele, as forças israelenses estão ocupando "áreas estratégicas" no sul do Líbano como forma de reforçar a segurança das cidades israelenses próximas à fronteira.

Apesar do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos estar formalmente em vigor há mais de um mês, os confrontos entre Israel e Hezbollah continuaram ao longo das últimas semanas. O rio Litani passou a funcionar como uma espécie de linha divisória informal, com áreas ao sul sob presença militar israelense.

Os novos confrontos também aumentaram a tensão em Beirute, que vinha sendo poupada de ataques desde o início da trégua. Moradores relataram temor diante da possibilidade de ampliação dos bombardeios.

O governo libanês espera que as negociações indiretas com Israel levem a um cessar-fogo definitivo e à retirada das tropas israelenses do território do país. Já o Hezbollah afirma que continuará combatendo enquanto Israel mantiver ataques aéreos e presença militar no sul libanês.