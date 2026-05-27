Israel afirma ter matado novo líder militar do Hamas em Gaza

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, e as Forças Armadas israelenses afirmaram que miraram e mataram o novo líder da ala militar do Hamas, Mohammed Odeh, durante ataques aéreos na Cidade de Gaza, menos de duas semanas após ter matado seu antecessor.

Katz o chamou de "um dos arquitetos" dos ataques de 7 de outubro de 2023, que desencadearam mais de dois anos de guerra em Gaza, e disse que foi a quarta vez que Israel matou o chefe da ala militar do Hamas desde aquele massacre. Izz al-Din al-Haddad, o chefe anterior, foi morto em 16 de maio.

"Nós nos comprometemos a eliminar todos os que lideraram o massacre de 7 de outubro e é isso que faremos: todos eles estão condenados a morrer, em qualquer lugar", escreveu Katz no X nesta quarta-feira. "Nós nos comprometemos que o Hamas não exercerá governo civil ou militar", acrescentou.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que se prepara para eleições no outono, também ameaçou que Israel irá atingir todos os envolvidos no ataque de 7 de outubro de 2023. Fonte: Associated Press.