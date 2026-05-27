Israel afirma ter matado novo chefe do Hamas

Mohammed Odeh foi alvo de ofensiva na terça-feira. X: @israel_katz / Reprodução

Israel anunciou nesta quarta-feira (27) que matou o novo chefe do Hamas na Faixa de Gaza, Mohammed Odeh. Então chefe de inteligência do Quartel-General de Inteligência do grupo terrorista palestina, ele foi alvo de uma ofensiva na terça-feira (26).

"O comandante do braço armado da organização terrorista Hamas em Gaza foi eliminado ontem (terça-feira)", escreveu na rede social X Israel Katz, ministro da Defesa israelense.

Apesar da declaração de Katz, o Hamas ainda não se pronunciou sobre o caso. Na sequência da publicação, o ministro israelense fez referência aos ataques realizados pelo Hamas em 2023, que desencadearam a guerra em Gaza.

"Nos comprometemos a eliminar todos os que lideraram o massacre de 7 de outubro, e é isso que vamos fazer: todos estão marcados para morrer, onde quer que estejam", acrescentou.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou em um comunicado que Odeh atuou como "chefe de inteligência do Hamas durante o massacre de 7 de outubro e foi nomeado há aproximadamente uma semana como sucessor de Ezedine al Hadad". Al Hadad morreu em um ataque israelense em 15 de maio.